(Görüntülü Haber) Kaza yapan otomobil, karşıya geçen yayaya çarpıp yaraladı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, başka bir otomobilin çarptığı otomobil, savrularak yolun karşı tarafına geçen yayaya çarparak yaraladı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, İskilip yolu Hıdırlık Kavşağı\'nda meydana geldi. Kavşakta sol taraftan gelen otomobilin çarptığı diğer otomobil, yolun karşı tarafına geçen üç kişiye doğru savruldu. Otomobil, gruptaki bir kişiye çarparak yaraladı. Yaralı, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.