(Görüntülü Haber) Kaza anı güvenlik kamerasında

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur\'un Gölhisar ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Gölhisar merkez Pazar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi\'nde önceki gece meydana gelen kazada, Ahmet A.\'nın kullandığı 20 ZE 810 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çeşme Meydanı\'ndaki istinat duvarına çarptı. Kazada Ahmet A. ile aynı araçtaki Abdullah Ö. ve Ümit A. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Ahmet A. ile Abdullah Ö. tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan Ümit A.\'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpıp kendi etrafında bir iki tur attıktan sonra durduğu görüntülere yansıdı. Çevredekilerin otomobildekilerin yardımına koştuğu ve araçtan çıkardığı görüldü.