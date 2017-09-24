(Görüntülü Haber) Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı operasyonda 4 şüpheli yakaladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik olarak yaptığı çalışmalarda A.G. (31), M.A. (25), M.D. (32) ve Y.A.\'yı (23) yakaladı. Şüphelilerin üst, araç ve ev aramalarında toplam 2 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları delillendirilen A.G. ve M.D. gözaltına alındı.