(Görüntülü Haber) Kayseri'de inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, bir binanın dış yalıtımı sırasında iskelenin çökmesi sonucu, mantolama yapan 18 yaşındaki Niyazi Ulusoy, hayatını kaybetti. Çöken iskele nedeniyle 25 yaşındaki Hasan Acar da yaralandı. Olay, merkez Melikgazi İlçesi\'nde bulunan Esentepe Mahallesi\'ndeki Akseki Sokak\'ta meydana geldi. 7 katlı bir apartmanın dış yalıtımı sırasında mantolama yapan Hasan Acar ile Niyazi Ulusoy, binanın son katında çalışırken, iskele çöktü. Acar, yaralı olarak kurtulurken, Ulusoy ise, halatın kopması sonucu düşerek, ağır yaralandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin acil servisine kaldırılan 18 yaşındaki Ulusoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı olan 25 yaşındaki Acar ise hastanede tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.