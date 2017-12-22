(Görüntülü Haber) Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar samanları küle çevirdi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki bir hayvan damında, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında, 15 ton saman kül oldu.



Ödemiş\'e 10 kilometre mesafedeki kırsal Balabanlı Mahallesi\'nde bulunan bir hayvan damında, bugün saat 15.00 sıralarında, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, samanları tutuşturunca, yangın çıktı. Alevler kısa süre büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında ekipler zor anlar yaşarken, alevlerin diğer bölümlere sıçramaması için saman balyaları üç dozer yardımıyla başka bir yere taşındı.



Yaklaşık 2 saatlik çabayla söndürülen yangında, balyalar halindeki 15 ton saman yandı.