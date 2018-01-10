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(Görüntülü Haber) Kaynak sırasında varil patladı: 1 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde inşaat alanında yapılan kaynak sırasında yağ varilinin patlaması sonucu 1 işçi yaralandı

10 Ocak 2018 21:03

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde inşaat alanında yapılan kaynak sırasında yağ varilinin patlaması sonucu 1 işçi yaralandı. Nusaybin ilçesi Abdulkadirpaşa Mahallesi\'ndeki inşaat alanında kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlar, yakındaki yağ dolu varilin patlamasına neden oldu. Patlamayla birlikte kaynak yapan işçi alevler içerisinde kaldı. İnşaattaki diğer çalışanların müdahale ettiği işçi, çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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