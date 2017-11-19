(Görüntülü Haber) Kaymakamdan 140 kız öğrenciye tablet

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulu\'nda eğitim- öğretim gören 140 kız öğrenciye tablet dağıttı. Kaymakamlık, belediye ve işadamı Zeynel Abidin Gül\'ün desteği ile tabletlerin alındığını belirten Kaymakam Çetin, \"İnşallah erkek çocuklarımıza da 2-3 hafta sonra sürprizimiz olacak. Öğrencilerimize her türlü desteği vereceğiz\" dedi. İlçeye bağlı Çaylar Köyü\'ndeki Yatılı Bölge Ortaokulu\'na beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve işadamı Zeynel Abidin Gül ile birlikte giden Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, Okul Müdürü Olcay Karataş\'la bir süre görüşüp okul hakkında bilgi aldı. Daha sonra spor salonuna giden Kaymakam Çetin, öğrencilerle sohbet etti ve isteklerini dinledi. Kaymakamlık, Belediye ve işadamı Zeynel Abidin Gül tarafından alınan 140 tableti yatılı kalan kız öğrencilere dağıtan Kaymakam Çetin, Muş\'ta yapılan bayanlar kros yıldız kızlar ikinciliği ve erkeklerde kros yıldızlar üçüncülüğünde dereceye giren ve okullarına kupa getiren sporculara da birer tablet hediye etti. Yatılı çocukların 3 haftadan fazla evlerinden uzakta olduklarını söyleyen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, şöyle dedi: \"Öğrencilerle geçen bir sohbetimiz olmuştu. Bir kız çocuğumuz tablet talebinde bulundu. Varto Kaymakamlığımız ile Belediyemiz ve işadamı Zeynel Abidin Gül\'ün desteği ile bu çocuklarımıza tablet aldık. Hepsine destek olduk. Ayırım olmasın dedik, hepsine verdik. İnşallah erkek çocuklarımıza da sürprizimiz 2- 3 hafta sonra olacak. Buradaki çocuklar ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Kendilerine her türlü desteği vereceğiz.\" Kaymakam Çetin ve beraberindekiler daha sonra Sazlıca Köyü\'nde Şükran Demiraydın adlı kalp hastası çocuğu ziyaret ederek ailenin iki çocuğuna da birer tablet hediye etti. Kaymakam Çetin Demiraydın ailesinin tespit edilen eksiklerinin de kısa sürede giderileceğini belirtti.