(Görüntülü Haber) Kayıp genci, 4 yıl önce öldürüp, toprağa gömmüşler

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 4 yıldır kayıp olarak aranan Burçin Kul\'un (36), bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Kul\'u öldüren L.D. (40), cesedi birlikte toprağa gömdüğü kayınbiraderi Y.K. (31) ve evde temizlik yaparak delilleri yok eden Y.C. (31), gözaltına alındı.



20 Ocak 2014 tarihinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı Polis Merkezi\'ne başvuruda bulunan Burçin Kul\'un annesi, oğlunun 20 Eylül 2013 tarihinden bu yana kayıp olduğunu bildirdi. İl Emniyeti Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu tarafından oluşturulan özel ekip, yaptığı çalışmalar neticesinde Burçin Kul\'un bir süre L.D. ile aynı evde kaldığını belirledi. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda L.D. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, çıkan tartışma sonucunda Burçin Kul\'u evde bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini de kayınbiraderi Y.K. ile birlikte Bozdağ mevkiine götürüp, burada toprağa gömdüklerini, evdeki kan izlerini de Y.C. adlı kadının temizlediğini itiraf etti.



Polis ekipleri, şüphelinin ifadeleri üzerine Y.K. ve Y.C.\'yi de gözaltına aldı. L.D.\'nin cesedi gömdüğü yerde iş makineleriyle yapılan kazıda, Burçin Kul\'a ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Emniyette sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, kafatası ve kemik parçalarını da kağıt poşet içerisinde adliyeye getirdi.