(Görüntülü Haber) Kayıp başvurusu yapılan kişinin otomobilde cesedi bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan 69 yaşındaki Kazım Fidancı\'nın, otomobilde cesedi bulundu. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Bayramhacılı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Göl kıyısında park halindeki araçlarda kimlik kontrolü yapan polis ekibi, 01 KN 889 plakalı otomobilin şoför koltuğundaki kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. Otomobilin kapısını açan ve hem bu kişide hem araçta kan gören polis sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen sağlık görevlilerinin, göğsüne ve vücudunun çeşitli yerlerine saplanan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, sanayi bölgesinde çatı malzemesi üreten işyeri bulunan Kazım Fidancı olduğu belirlendi. Kazım Fidancı\'nın kanlı cesedinin bulunduğu otomobilin de kayınbiraderi Ali T.\'ye ait olduğu belirlendi. Polis cinayeti çözmek için soruşturma başlattı.