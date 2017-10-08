(Görüntülü Haber) Kayganlaşan yolda takla atan otomobil okul bahçesine uçtu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, yoğun yağışın da etkisiyle virajda kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak, okul bahçesine uçtu. Okulda öğrenci olmaması, olası bir faciayı önlerken, kazada yaralanan sürücü 30 yaşındaki Nuri Bozkurt, hastaneye kaldırıldı. Kaza, merkez Osmangazi İlçesi\'nde bulunan Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 SCU 96 plakalı otomobiliyle şehir merkezi yönüne giden Bozkurt, özel bir okul yakınlarında, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminin de etkisiyle kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarpan otomobil, takla atmaya başladı. Yol kenarındaki demir korkuluğa tabelelara çarpmasına rağmen duramayan otomobil, ters şekilde okul bahçesine uçtu. Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hafta sonu okulda öğrenci olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.