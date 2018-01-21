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(Görüntülü Haber) Kavşakta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

21 Ocak 2018 22:52

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3\'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir-Kula Karayolu Tepeköy Mahallesi Kavşağı\'nda, bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alaşehir\'den Kula yönüne giden Özgür Çakır (35) yönetimindeki 45 SB 1668 plakalı kamyonet, kavşakta Tepeköy Mahallesi yönünden gelen Nihat Sağlam (45) yönetimindeki 45 ZF 071 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücü Nihat Sağlam, eşi Zeynep Sağlam (40), annesi Sevim Sağlam (65) ve çocukları Fatih Sağlam (17) ve Enes Sağlam (6) ile diğer araç sürücüsü Özgür Çakır yaralandı. Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Nihat, Zeynep ve Sevim Sağlam\'ın sağlık durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Araçların çekilmesiyle 1 saat süreyle kapanan  Alaşehir-Kula Karayolu, yeniden trafiğe açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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