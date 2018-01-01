T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kavşakta 2 otomobil çarpıştı 3 yaralı

Bülent DİKTEPE KARABÜK,(DHA)KARABÜK'te, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

01 Ocak 2018 13:22

Bülent DİKTEPE KARABÜK,(DHA)KARABÜK\'te, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde 100\'üncü Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı\'nda meydana geldi. 34 yaşındaki Bekir Sıtkı Gülhan idaresindeki 35 KH 505 plakalı otomobil ile 24 yaşındaki Mücahit Köylü idaresindeki 37 BM 631 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan otomobilin sürücüsü Mücahit Köylü ile diğer otomobilin sürücüsü Bekir Sıtkı Gülhan ve 28 yaşındaki Mine Gülhan yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPE KARABÜKDHAKARABÜKKazaYıl Mahallesi Jandarma KavşağıBekir Sıtkı GülhanKHMücahit KöylüBMMine GülhanKarabük EğitimAraştırma HastanesiKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24