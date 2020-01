(Görüntülü Haber) Kasım ayında ihracat yüzde 14.2 arttı (1)

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) -EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Tokat Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında 2017 ihracat rakamlarını değerlendirdi. Bakan Zeybekci, \'\'2017 yılının 11 ayında 2016 yılının ihracatını geçtik. 153,3 iddialı bir rakamdı. Aştık. Yüzde 4.4 büyüme rakamı iddialı bir rakamdı bunu da çok daha fazlasıyla şimdiden aştık\'\' dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bir dizi etkinliklere katılmak için karayolu ile Ankara’dan Tokat’ta geldi. Bakan Zeybekci Tokat- Turhal karayolu üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa Üniversitesi önünde il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Zeybekci, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Cross Jeans fabrikasındaki programa geçti. Burada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Programa TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Yusuf Beyazıt, Celil Göçer, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat, TİM Yönetim Kurulu üyeleri ve sanayiciler katıldı. Program, işçilerin üretime devam ettiği alanda yapıldı. GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 14.2 ARTIŞ Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.2 artarak 13 milyar 629 milyon dolar oldu. Böylece 2017 Kasım ayı, ihracat tarihindeki en iyi üçüncü kasım ayı oldu. İlk 11 ayda ihracat yüzde 10.7 artışla 142 milyar 663 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da yüzde 10.5 artarak 155 milyar 443 milyon dolara ulaştı. Miktar bazında ihracat ise Kasım’da yüzde 6.5 artarak 9.7 milyon ton, ilk 11 ayda ise yüzde 11.3 artışla 105.4 milyon ton olarak gerçekleşti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2016’nın tamamında ulaşılan ihracata bu yıl sadece 11 ayda ulaştıklarını belirterek şöyle dedi: \'\'Aralık ayında da en az bu ayki seviyeye ulaşarak OVP hedefimizi aşacağız. Kur artışı ihracatçıları memnun etmiyor, aksine kurun daha öngörülebilir olması önemli. Rekabetçi kur düzeyi 3,50-3,60 seviyeleri. İhracatımızı, yüksek katma değere ağırlık vererek kalıcı bir şekilde artırmak istiyoruz. İhracatçı kur hareketlerinden değil, üretimden, ihracattan para kazanmalı. Tüm ihracatçıları, kur riskinden korunacak araçları etkin bir şekilde kullanmaya çağırıyorum.\'\' \'\'BİRİLERİ BIYIK ALTINDAN GÜLMÜŞTÜ\' 2016 yılında ihracat ve büyüme rakamlarını açıkladıklarında birilerinin kendilerine bıyık altından güldüğünü belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise 2017 yılının tamamlanmasına 1 ay kaldığını hatırlatarak şöyle dedi: \'\'Uluslararası kuruluşlar yüzde 2 civarında büyüyecek dedikleri bir Türkiye ile başladık 2017 yılına. Biz 2017 yılında da 2016 yılındaki o işgal girişimi, ihanet girişimine rağmen hemen o günlerde yaptığımız çalışmaları bitirerek bu yılı ihracat seferberlik yılı, yatırım yılı ilan etmiştik. Ve 2017 ihracat rakamlarımızı da 153.3 milyar dolar olarak hedeflemiştik. 2016 yılı 142.3, 2017 yılı 153.3 milyar dolar olarak hedeflemiştik. Orta vadeli programda da büyüme rakamımızı yüzde 4,4 olarak hedeflemiştik. 2016 yılında bu rakamları açıkladığımızda o dönemde birileri bıyık altından gülmüştü. Birileri ‘he he’ demişti. Birileri ‘hadi canım’ demişti. Biz inanmıştık ve biz bugün gelmiş olduğumuz noktadaki bütün rakamların tamamını, gerek büyüme, gerek ihracat, gerek istihdam ile ilgili her ne elde ettiysek her birini planlayarak, kurgulayarak, gereğini yaparak bu noktaya geldik.\'\' \'İHRACAT HEDEFİNİ AŞTIK\' 11 ayda 153.3 milyar dolarlık hedefi aştıklarını ifade eden Bakan Zeybekçi şöyle konuştu: \'\'Karanlık bir gecede pencerenin arkasında korku da, vardır umut da vardır. Türkiye’ye inananlar için pencerenin arkasında umut vardır. Türkiye’ye inanmayanlar veya onların istediği yerde olmasını isteyenler için de korku vardır. 2017 yılında umut galip geldi. 2017 yılında Türkiye’ye inananlar gelip geldi. 2017 yılında 2016 yılında bir demokrasi devrimiyle 15 Temmuz ihanetine cevap verenler gelip geldi. 2017 yılının 11 aylık performansına baktığınızda ilk 10 ayın büyük rakamlarına göre bugün açıkladığımız Kasım verisi eklenince geçen yılın tamamında ulaştığımız 142,5 milyar dolarlık seviye bu yıl 11 ayda ulaştığımızı görüyoruz. Üstelik bu rakama daha Kasım ayının altın ve ihrakiye rakamları dahil değil. 2017 yılının 11 ayında 2016 yılının ihracatını geçtik. 153,3 iddialı bir rakamdı. Aştık. Yüzde 4,4 büyüme rakamı iddialı bir rakamdı bunu da çok daha fazlasıyla şimdiden aştık. Senenin başında iki makro ekonomik hedef belirlemiştik. Bunlardan birincisi biraz önce söylediğim gibi ihracat rakamıydı. Eylül ayı itibariyle 12 aylık ihracat rakamlarında bu sınırı aştık. Senenin ortasında orta vadeli programdaki ihracat hedeflerimizi yeniden belirledik. Revize ettik. 155,6 milyar dolara çıkardık. Bu sınırı da hemen hemen bugünlerde aşmak üzereyiz. Bugün açıklanan ihracat rakamlarıyla bu rakamlara ne kadar yaklaştığımızı hep beraber göreceğiz. En fazla birkaç ay içerisinde Aralık ayı içerisinde biz bunu gerçekleştiremezsek Ocak ayını bitirmeden inşallah yıllık bazda baktığımız zaman 157,6 milyar dolarlık rekorumuzu mutlaka ve mutlaka geçeceğiz. Diğer taraftan 11 aylık büyüme rakamı açıklanacak. 10 gün kaldı. 10 gün sonra 3’üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandığında bundan aylar önce söylediğimiz G20, dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde OECD ülkeleri içinde Türkiye Cumhuriyeti bir numara olacak. 10 gün sonra açıklanan rakamlarda. Dünya’da yaklaşık olarak 7 veya 8 tane kurum var. OECD var, IMF var Dünya Bankası var Standart&Poors var Moodys var Fitch var var oğlu var. Yıl başında Türkiye ile ilgili büyüme rakamlarını yüzde 2-3 aralığında belirlediler. 1’inci çeyrek rakamları açıklandığında Mayıs sonu itibariyle dediler ki \'Türkiye’nin büyüme rakamını revize ediyoruz\'. İkinci çeyrek rakamları açıklandı bir daha açıklama yaptılar büyüme rakamlarını revize ediyoruz. O zaman demiştim Eylül ayı sonunda bir daha revize edecekler. Dün itibariyle sırayla revize ediyorlar. Yetmeyecek yıl sonu rakamlarını yıl sonu gelmeden utanmamak için bir daha revize edecekler. 4 defa revize etmiş olacaklar. Şimdi soruyorum Türkiye ile ilgili gelecekle ilgili Türkiye’yi tahmin edenler, Türkiye’nin hedefleri konusunda bir şeyler söyleyenler yılda 4 defa yanılacaklar bunlara itibar edilecek bunlar dikkate alınacak bu coğrafyanın evlatları, bu coğrafyanın yetiştirdiği insanlar söyledikleri rakamları takır takır tutturacaklar, hedefleri bir bir aşacaklar ve maalesef bunlar dikkate alınmayacak. Bunda ben iyi niyet olduğunu düşünmüyorum. Bunda kasıt olduğunu düşünüyorum. İnşallah biz 2018 yılında da bütün o negatif tahminleri birilerinin \'Hadi canım sende 2018\'de yapamaz’ öyle diyorlar. Şimdi tek tek 2018 rakamlarını, bazı akıllı olanlar 2018 rakamlarını revize etmeye başladılar. İnandık, Türkiye inandı. Türkiye’nin potansiyelini gayet iyi biliyorduk. Ama yoğun bir çalışma yürütmeseydik, gece gündüz mücadele etmeseydik, dünya kazan biz kepçe dolaşmasaydık Türkiye’ye Türkiye’nin dinamiklerine inanmasaydık, bir yerlerde acaba diye tereddütte düşseydik, inanın bunları başaramazdık.\'\' İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT Eximbank’ın 2018 yılında Dünya’da bir numara olacağını kaydeden Bakan Zeybekçi şöyle devam etti: \'\'Yatırımcılarımızın önüne inanılmaz teşvik tedbirleri koyduk. 2017 yılı bütçesine ihracata vermiş olduğumuz destekleri tam 3 katına çıkarttık. 2016 yılına göre. Arttırmaya devam edeceğiz. Yapılması ne gerekiyorsa yapacağız. Eximbank olarak şu anda dünyada 2’nci sıraya geldik. Türkiye\'de yapılan her 100 liralık ihracatın 26 lirasını kredilendiriyor Eximbank. Hedef koyduk dedik ki 2018 yılında dünyada bir numara olacak. Bunun için de hükümetimiz Eximbank’ın 3 milyar olan sermayesini 10 milyara çıkardı. Bugün Eximbank Bank dünyanın en itibarlı Eximbank’ın banklarından biri olarak dünya piyasalarında en uygun imkânlarla borçlana biliyor. Bugün Eximbank ihracatçılarımıza vermiş olduğu desteğin üzerine de dünyanın en uzak noktalarındaki müteahhitlerimizin de yanında yer alabiliyor. Afrika’dan Ortadoğu’ya Orta Asya’dan Güney Afrika’ya Güney Amerika’ya kadar her yerde müteahhitlerimizin yanında yer alıyor. İnşallah önümüzdeki sene Eximbank Bank olarak Dünya’da bir numara olacağız. Yine bu yıl içinde ihracatımızın önündeki bürokrasiyi de sadeleştirdik. İhracatçımızın bizden yıllardan beri benim İhracatçılar Birliği başkanlığım döneminden itibaren, ta ki biz ihracatçıyken ki halen ihracatçıyız ama. O noktadayken istenen bir şey vardı. İhracatçımızın ulaşımında, seyahatlerinde kolaylık sağlayacak olan yeşil pasaport. Pehlivan tefrikası gibi bir şeydi. 2017 yılında bunu da verdik. İhracatçılarımız artık yeşil pasaportla Dünya’nın herhangi bir yerine kolay bir şekilde gidebiliyor. Ankara’da oturduğumuz yerde, Ekonomi Bakanlığında Türkiye’nin ihracatı, Türkiye’nin ekonomisi ile ilgi ahkam kesmek yok. Müsteşarı, müsteşar yardımcıları genel müdürleri şu ana kadar bin 215 tane şirketi 31 ilde ziyaret ettiler. Onlarla arkadaş oldular, dost oldular. Onlarla birebir konuştular.\'\' Fabrikada çalışanlarla da konuşan Bakan Zeybekci, fabrikada üretilen ürünleri inceledi.