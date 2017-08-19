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(Görüntülü Haber) KARTAL'DA MOTOSİKLETLİ POLİS KAZA YAPTI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Kartal'da emniyet şeridine giren minibüse çarpan motosikletli trafik polisi ağır yaralandı

19 Ağustos 2017 14:50

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Kartal\'da emniyet şeridine giren minibüse çarpan motosikletli trafik polisi ağır yaralandı. Kaza saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Kartal Köprü yakınında meydana geldi. İddialara göre motosikletli trafik polisi Burak Kaya, emniyet şeridindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşen Kaya, ağır yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan polis memuru yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaya\'nın durumunun ciddi olduğu bildirildi.Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, park halindeki minübüsün sürücüsü gözaltına alınarak Kartal Polis Merkezi\'ne götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazanın önğnde olduğunu belirten Anıl Çolak isimli sürücü “Ben sol şeritten geliyordum minibüs bir anda sağ şeride girdi. Polis de sinyallerini yakmıştı hızlı geliyordu .Araca arkadan çarptı“ diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. Görüntü Dökümü -------- -Kaza yapan motosikletin görüntüsü -Polis ekiplerinden görüntü -Kazaya karışan minibüsün görüntüsü -Görgü tanığı ile röp -Kazaya karışan araçların kaldırılması -Trafikten görüntü -Genel ve detay görüntüler

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