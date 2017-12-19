(Görüntülü Haber) Kartal’da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA



Kartal\'da 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken alev alev yanan çatı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın saat 10.30 sıralarında Soğanlık Mahallesi Aşık Emrah Sokak\'ta bir binanın çatısında çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında çatıdan yükselen alevleri gören çevredekiler zillere basarak bina sakinlerinin dışarı çıkmasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. Polis ekipleri çevredekileri uzaklaştırdı. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven araçlarıyla yangına müdahale etti.Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alındı.



Paniğin yaşandığı yangında ölen yada yaralana olmazken maddi hasar meydana geldi.