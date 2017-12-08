(Görüntülü Haber) Kars'ta Kudüs protestosu

KARS\'ta yüzlerce vatandaş, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını cuma namazı sonrasında yapılan basın açıklaması ve tekbirler ile protesto etti. Kars\'ta bugün cuma namazı sonrasında Fethiye Camii önünde bir araya gelen AK Parti Kars İl teşkilatı, üyeleri ve namaz için gelen vatandaşlar, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Kudüs ümmetin kalbidir ve Kudüs halkı yalnız değildir yazılı dövizler açarak alınan kararı protesto etti. AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey\'in de katıldığı basın açıklamasında konuşan Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İslam\'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız dedi.