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(Görüntülü Haber)  Karslı iş adamı, köyünü şehre çevirdi

    Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARSLI hayırsever iş adamı Esat Ulu, doğup, büyüdüğü Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünü yaptığı onlarca hizmetle ihya etti

31 Ekim 2017 18:35

 

 

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARSLI hayırsever iş adamı Esat Ulu, doğup, büyüdüğü Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünü yaptığı onlarca hizmetle ihya etti. 

İstanbul\'da yaşayan iş adamı Esat Ulu, doğup büyüdüğü köyünün bütün yollarını parke taşla döşetti. Su kanalları yaptırarak, yolları çamurdan kurtaran Ulu, yeşil alan ve parklar yaptırdığı köye internet de getirtti. Köydeki eski camiyi kütüphaneye çeviren Ulu, köye ayrıca yeni ve modern bir cami inşa ettirdi. Karahan Köyü Muhtarı Nesim Aydın, kirada oturan 10\'un üzerinde köylü için yeni ev yaptıran iş adamına köy halkı adına teşekkür etti. 

Merkeze 60, Akyaka ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Karahan köyüne, Ulu\'nun yaptığı hizmetler dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Jandarma İlçe Karakol Komutanı Yüzbaşı Serkan Erba, Emniyet Amiri Kemal Bilgiç, İlçe Müftüsü Salih Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfkı Yağcı, Akyaka Sulama Birliği Başkanı Cemal Hasanoğlu, AK Parti Encümeni Fuat Aslan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Okan Karaçöp, Hakkı Cesur, Muhtar Mesim Aydın ile iş adamı Esat Ulu\'nun akrabaları, köy halkı ve öğrenciler katıldı. Akyaka Sulama Birliği Başkanı Hasanoğlu, Ulu\'nun işlerinin yoğunluğu nedeniyle köyde düzenlenen açılışlara katılamadığını belirtti. Hasanoğlu, \"Sayın Esat Ulu\'ya ilçemize, köyümüze yapmış olduğu bu yatırımlardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Esat Bey, Kars\'ımızın, Akyaka\'mızın ve köyümüzün yetiştirdiği değerlerinden biridir. Karahan Köyü\'ne yeni bir cami yaptırdığı gibi eski köy camisini de köy odası ve kütüphaneye çevirmiştir. Köy içinde, 20 bin metrekare üzerinde kilit taşı yaptırmıştır. Evsiz olan birçok vatandaşımıza da yeni ev yaptırıp, vermiştir. 100 öğrenciye kışlık bot, mont ve kırtasiye malzemesi yardımının yanında onlarca öğrenciye de burs veriyor. Okulumuz, teknik donanımlara sahip. Allah, Esat Bey\'i var etsin\" dedi. 

İş adamıyla her zaman gurur duyduklarını dile getiren Muhtar Aydın ise \"Esat Ulu, her sıkıntımızda bir hızır gibi yetişiyor. Köyümüzü, şehre çevirdi. Fakire fukaraya ev yaptı. Köyde olmamıza rağmen modern bir hayat yaşıyoruz. Tüm bu yaptıkları için bir açılış düzenledik; ama kendisinin acil bir işi çıktığı için katılamadı. Yüreğinin bizimle olduğunu bilmemiz bile yeterli\" diye konuştu.
 

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