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(Görüntülü Haber) Kars'ın üç ilçesinde hayvan pazarları 35 gün süreyle kapatıldı

Bedin ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS merkez ile Selim ve Sarıkamış ilçelerindeki hayvan pazarları, şap hastalığı nedeniyle 35 gün süreyle kapatıldı

23 Şubat 2018 22:42

Bedin ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS merkez ile Selim ve Sarıkamış ilçelerindeki hayvan pazarları, şap hastalığı nedeniyle 35 gün süreyle kapatıldı. Kars merkez, Selim ve Sarıkamış ilçelerinde bulunan hayvan pazarlarının, kentte görülen şap hastalığı nedeniyle 35 gün süreyle kapatıldığı bildirildi. Şap hastalığı nedeniyle çiftçi ve besicilerin tedirgin olduğu öğrenildi. Tarım İl Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, hastalığın yayılmaması için kapatılan hayvan pazarlarının, hastalığın tamamen geçmesi ile açılacağı belirtildi. Uygulama kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların il ve ilçelere giriş ve çıkışları yasaklanırken, besiciler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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