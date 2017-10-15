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(Görüntülü Haber) Kars'ın Ekolojik Balı Müzayede ile satıldı

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)KARS, (DHA)-KARS'ın Susuz İlçesi'ne bağlı Doyumlu Köyü'nde ressam- heykeltraş Yücel Üzeyir tarafından 460 yıllık çam ağacından yapılan 7 metre yüksekliğindeki 'Kafkas Arı Heykeli'ndeki kovana yerleşen arıların verd

15 Ekim 2017 13:21

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)KARS, (DHA)-KARS\'ın Susuz İlçesi\'ne bağlı Doyumlu Köyü\'nde ressam- heykeltraş Yücel Üzeyir tarafından 460 yıllık çam ağacından yapılan 7 metre yüksekliğindeki \'Kafkas Arı Heykeli\'ndeki kovana yerleşen arıların verdiği 4.5 kilo balın bir kilosu için müzayede düzenlendi. Açık arttırma ile satışa sunulan Kars Balı, Taşkın Ticaret tarafından 11 bin TL\'ye satın alındı. Satın alınan baldan elde edilen gelir şehit aileleri, gaziler ve kimsesiz çocuklara bağışlandı. 11 bin TL\'ye satılan alınan balın, geçtiğimiz hafta apandisit ameliyatı olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'a enerji olması için gönderilecek.

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