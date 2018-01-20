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(Görüntülü Haber) Karlıova'da köydeki 2 hastaya, 4 saatte ulaşılabildi

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Bahçe köyünde yaşayan kalp hastası Sabiha Şahin (47) ile diyaliz hastası Bayram Şahin'e (50), sağlık ve İlçe Özel İdare ekiplerinin 4 saat süre

20 Ocak 2018 17:51

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Bahçe köyünde yaşayan kalp hastası Sabiha Şahin (47) ile diyaliz hastası Bayram Şahin\'e (50), sağlık ve İlçe Özel İdare ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla ulaşıldı. Karlıova\'ya 20 kilometre uzaklıkta bulanan Bahçe köyünde oturan kalp hastası Sabiha Şahin ile diyaliz hastası Bayram Şahin\'in fenalaşmaları üzere yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Karlıova Devlet Hastanesi\'nde görevli sağlık ekibi ve İlçe Özel İdaresi ekibi, köydeki 2 hastaya ulaşmak için harekete geçti. İlçe Özel İdare ekibi, karla mücadele araçlarıyla 1\'i paletli olmak üzere 2 ambulansın geçmesi için yol açma çalışması yaptı. 4 saat süren çalışma ardından köye gelen sağlık ekipleri, Sabiha Şahin ile Bayram Şahin\'i, burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi\'ne getirerek tedavi altına alındı. Köylüler, zor şartlar altında kendilerine ulaşan sağlık ve İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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