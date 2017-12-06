(Görüntülü Haber) Karla mücadele aracı, otobüs ve minibüsle çarpıştı: 6 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, TEM yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları aracının devrilerek yolcu otobüsü ve minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde TEM\'in Yeniçağa Rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 28 K 8727 plakalı karla mücadele aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Aracın tuz yüklü kasası yola savruldu. Yolda sürüklenen kasa, arkadan gelen Gökhan Topçu yönetimindeki 61 S 1896 plakalı yolcu otobüsü ve Mehmet Sarı\'nın kullandığı 10 CFA 36 plakalı minibüsle çarpıştı. Otobüste bulunan 4 yolcu ile kar küreme aracındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüste bulunan diğer yolcular, başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etti. Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılması çalışması sırasında bir karla mücadele aracı da kayarak bariyerlere çarptı. Araçların kaldırılma çalışması sürüyor.