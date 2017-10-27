(Görüntülü Haber) Kargo kamyonetini kaçırdı, polis yakaladı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde iddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Ş.K., bir kargo firmasına ait kamyoneti kaçırdı. 40 yaşındaki Ş.K., polis tarafından yakalandı.



Edremit\'te bir kargo firmasına ait, kontak anahtarı üzerinde bırakılan kamyonet kaçırıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, aracı kaçıran kişinin akli dengesi yerinde olmayan Ş.K. olduğunu belirlendi. Aracın yerini tespit eden polis, sivil ekiple Ş.K.\'yı takibe aldı. Takip sürerken, trafik ekipleri de belirlenen noktada ulaşımı yavaşlattı. Bu sırada sivil ekip, önüne geçtiği kamyoneti durdurdu ve Ş.K.\'yı araçtan indirdi. Çevreye zarar vermeden yakalanıp gözaltına alınan Ş.K., Edremit Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ş.K.\'nın sağlık kontrolünde yapılacak tespitlere göre Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'ne sevk edilebileceği öğrenildi. Kontrol edilen kamyonette kayıp herhangi bir eşya olmadığı belirtildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

