(Görüntülü Haber) Kargo firmasına polis baskını: Bin kutu hamilelik sonlandırıcı hap ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir kargo firması ve deposuna yaptığı operasyonda yasadışı yollardan getirilen hamilelik sonlandırıcı haplar, güneş gözlükleri, parfümler ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli\'de bir kargo firması ve deposuna baskın düzenledi. Yapılan aramalarda yasadışı yollardan Türkiye\'ye getirilen hamilelik sonlandıran bin 113 kutu hap, bin 150 güneş gözlüğü, 700 gözlük kutusu ile 172 parfüm ele geçirdi. Polis B.A.G.\'yi gözaltına aldı. B.A.G. hakkında \"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında\" ve \"Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması\" suçları kapsamında işlem yapıldı.