(Görüntülü Haber) Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu belediye ve hastaneden şikayetçi oldu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi\'nde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan 37 yaşındaki İbrahim Çetin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çetin\'in ağabeyi Recep Çetin, kardeşinin hastanede üreyen bakteriden öldüğünü iddia edip Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kardeşinin kaza yapmasına sebebiyet verdiğini öne sürdüğü hız setlerini yapan Ormanlı Belediyesi’nden şikayetçi olduklarını kaydetti. Kaza, 23 Ağustos tarihinde Ormanlı Beldesi sanayi bölgesinde meydana geldi. İbrahim Çetin yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan Çetin, önce Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi\'ne sevk edildi. Geçen 15 gün içinde sağlığının iyi gittiği ve taburcu edilebileceği belirtilen Çetin, başındaki ağrılar artınca Ankara’daki Umut Hastanesi\'ne götürüldü. İbrahim Çetin, 9 Eylül\'de yaşamını yitirdi. Çetin\'in cenazesi ilçede toprağa verildi. \'HASTANEDE ENFEKSİYON KAPTI\' İbrahim Çetin\'in ağabeyi Edebiyat Öğretmeni Araştırmacı-Yazar Recep Çetin, kazadan sorumlu tuttuğu Ormanlı Belediyesi ile virüs kapmasına sebep olduğunu iddia ettiği Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nden şikayetçi oldu. Kardeşinin hastane ortamında üreyen ‘Acinetobakter’ isimli enfeksiyon kaptığını iddia eden, Recep Çetin şunları söyledi: “Kardeşimin 15 gün süre içinde bilinci yerindeydi. Yapılan tedavi sonucu düzelmişti. Doktoru da bir iki gün içinde taburcu edileceğini söylemişti. Ancak kardeşimin beyin ağrılarının devam ettiğini biliyorduk. Bu konuda ise doktorları teşhis koyamamışlardı. Yaptığımız araştırmada ise bu ağrıların, kardeşimizin tedavi gördüğü Genel Cerrah Yoğun Bakım Ünitesinde kaldığı 4 günlük sürede, hastane ortamlarında üreyen bir enfeksiyon olarak bilinen ‘Acinetobakter’ isimli enfeksiyon kaptı. Kardeşim, menenjit teşhisi ile tedaviye alındı. Ancak biz, burada işlerin aksadığını gördük. Hastane şartları uygun olmadığı kardeşimi Ankara’daki Umut Hastanesi\'ne götürdük. Ancak orada iki gün yaşatılabildi ve dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Tedavi gördüğü 15 gün içinde iyileşme gösteren kardeşimin son 5 günde durumunun ağırlaşmasının sebebinin, hastanede kaptığı bakteriden kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle Hastane yönetimi ve ilgili birim doktorlarından şikayetçi olduk. Aynı zamanda Ormanlı’daki hız kesici engellerini yapan Belediyeden de şikayetçi olduk.\"