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(Görüntülü Haber) Kardeşinin düğününde maganda kurbanı oldu

Atilla MEMİŞ/YUNAK (Konya), (DHA) - KONYA'nın Yunak İlçesi'nde 49 yaşındaki Yılmaz Tunç, kardeşi Furkan Tunç'un düğününde yanında oturduğu arkadaşı 29 yaşındaki Ahmet Ulusoy'un pompalı tüfekle havaya ateş etmesi sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi

10 Eylül 2017 19:42

Atilla MEMİŞ/YUNAK (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Yunak İlçesi\'nde 49 yaşındaki Yılmaz Tunç, kardeşi Furkan Tunç\'un düğününde yanında oturduğu arkadaşı 29 yaşındaki Ahmet Ulusoy\'un pompalı tüfekle havaya ateş etmesi sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi. Olay, dün Esentepe Mahallesi\'nde Elif ve Furkan Tunç çiftinin, evlerinin önünde yaptığı düğünde meydana geldi. Damat Furkan Tunç\'un inşaat ustası ağabeyi Yılmaz Tunç, düğünde arkadaşı Ahmet Ulusoy\'un yanında oturduğu sırada, iddiaya göre Ulusoy, elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Ulusoy\'un tüfeğinden çıkan saçmalar Yılmaz Tunç\'un sağ kulağının üstüne isabet etti. Kanlar içinde kalan Tunç, ambulansla Yunak Devlet Hastanesi\'ne ardından da Akşehir\'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Tunç, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Ahmet Ulusoy gözaltına alınırken, düğün iptal edildi. Kardeşinin düğününde maganda kurbanı olan Yılmaz Tunç\'un, düğünün ilk günü olan cuma günü ölümüne neden olan arkadaşı Ahmet Ulusoy ile eğlendiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde Yılmaz Tunç, halata bağlanıp kepçeyle havaya kaldırılırken, halay çeken Ulusoy da Tunç\'un ayaklarından tutmaya çalışıyor.

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