(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Açıkgöz: "Artık sıra puan almaya geldi"

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, oyuncularının fiziksel kapasitesinin diğer takımların seviyesine geldiğini belirterek, \'\'Neler yapabileceklerini gördüler, gösterdiler. Artık, sıra puan almaya geldi\'\' dedi. Spor Toto Süper Lig\'de son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, cuma günü sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Alexe ve Ferhat ile izinli olan Skulason ve Ibanez katılmazken Cem ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi 100\'üncü Yıl Anaokulu öğrencileri futbolculara ve teknik ekibe baklava ikramında bulundu. Futbolcular öğrencilerin üzerindeki takımlarının formalarını imzaladı. Artık mücadelelerinin daha iyi olacağını söyleyen Açıkgöz, \'\'Takımın devre arasını iyi geçirmemesi, yeni oyuncuların gelmesi gibi bir sürü etkenimiz var ama oynaya oynaya bu sürece kadarda artık oyuncularımın fiziksel kapasiteleri de diğer takımların seviyesine geldi. Bundan sonraki süreçte mücadeleleri daha iyi olacak diye düşünüyoruz\'\' ifadelerini kullandı. Osmanlıspor maçında Alexe, Ferhat, Skulason ve Ibanez\'in oynayamayacağını Cem\'in ise durumunun maç saatinde belli olacağını ifade eden Açıkgöz, \'\'Kadro genişliğimiz çok fazla değil. Onların yerine oynayacak arkadaşlarda inşallah onların görevlerini yerine getirirse Osmanlıspor maçı bizim adımıza iyi geçecek diye düşünüyorum. Çünkü neler yapabileceklerini gördüler, gösterdiler. Artık, sıra puan almaya geldi. Osmanlıspor, sıralamada bize en yakın olan takım. Kalan son 9 haftayı en iyi şekilde değerlendirecek başlangıcı bu maçta olmasa gerekiyor. İnşallah düşündüklerimizi sahaya yansıtıp istediğimiz puanı alırız\" diye konuştu.