T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kardak'tan ayrılmıyorlar

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras'ın Kardak kayalıklarına geçeceği yönündeki haberlerden sonra bölgede önlem alan Türk güvenlik güçlerinin bekleyişi sürüyor

08 Ocak 2018 19:51

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras\'ın Kardak kayalıklarına geçeceği yönündeki haberlerden sonra bölgede önlem alan Türk güvenlik güçlerinin bekleyişi sürüyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras\'ın, geçen cumartesi günü, Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına geleceği haberleri Yunan basınında yer aldı. Türk sahil güvenlik ekipleri ile savaş gemileri bölgede önlem aldı. Çipras, kayalıklara gelmezken, 1 Türk sahil güvenlik botu bölgede bekleyişe başladı. Bu sabah, kayalıklara yanaşmak isteyen Yunan savaş gemisi ile sahil güvenlik botuna, bu Türk sahil güvenlik botu engel oldu. Türk askerleri, 10 metre yakından seyrettiği kayalıklara Yunan askerlerini yanaştırmadı. Bölgede Türk ve Yunan botlarının birbirlerine yarım mil arayla ve karşılıklı bekleyişi sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUMMuğlaDHA YUNANİSTAN Başbakanı AleksisKardakTürkYunanistan Başbakanı AleksisBodrum Gümüşlük MahallesiYunanBuBölgede Türk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24