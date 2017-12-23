(Görüntülü Haber) Karda yoldan çıkan otomobil alev topuna döndü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde geceyarısı kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan 17 TE 281 plakalı otomobil alev aldı. Yanan aracın sürücüsü Tacettin Özen, otomobilin içinden son anda çıkarak canını zor kurtardı. Aracın alev topuna dönüytüğü anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Olay, saat 00.30 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Köylü köyü sapağında meydana geldi. Bayramiç\'ten Çan ilçesine giden Tacettin Özen yönetimindeki 17 TE 281 plakalı otomobil yoğun kar yağış nedeniyle yoldan çıkarken bir anda alev topuna döndü. Sürücü Tacettin Özen, yanan otomobilden son anda çıkarak kurtuldu. Olayı gören sürücülerin telefonla bilgi verdiği itfaiye ekipleri, müdahale ederek alevleri söndürdü. Jandarma da olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, sürücü Tacettin Özen\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobil\'in yandığı o anlar, yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.