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(Görüntülü Haber) Karayolları işçilerinin kıyafetlerini giyerek, 5 milyon liralık altın çalacaklarmış

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bir iş adamına ait altın rafinerisinin dağıtım aracını soymak için hazırlık yaptıkları sırada yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi

05 Ocak 2018 16:07

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da bir iş adamına ait altın rafinerisinin dağıtım aracını soymak için hazırlık yaptıkları sırada yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, Karayolları işçilerinin kıyafetlerinden temin edip, çalışma gerekçesiyle yolu keserek aracı durdurmayı, sonra da sürücü ve özel güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek, 5 milyon lira değerindeki altını yağmalamayı planladıkları öne sürüldü. Çorum Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren ve bir süre önce siyasilerin de ziyaret ettiği iş adamı Ahmet Ahlatçı\'ya ait metal rafinerisinde üretilen altınları kuyumculara taşıyan nakliye aracına yönelik soygun hazırlığı yapıldığı bilgisine üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Söz konusu tesisin eski çalışanlarından S.G. ile birlikte N.A., Ş.Y., H.Y., E.E., T.K. ve B.K. yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden T.K., başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için yakalandığı gün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan diğer 6 şüpheli, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İKİ FARKLI PLAN YAPMIŞLAR Olayla ilgili soruşturmada, rafineride üretilen altın ve ziynet eşyalarını kent merkezi ile ilçelerdeki kuyumculara götüren zırhlı dağıtım aracının güzergâhını tespit eden şüphelilerin, uygun bir bölgede aracı durdurmak için iki farklı plan yaptıkları iddia edildi. KAZA VE YOL ÇALIŞMASI PLANI İlk plana göre, zırhlı araca başka bir araçla çarpmayı düşünen şüphelilerin, kaza sonrası kar maskeleri ile soygunu gerçekleştirecekleri öne sürüldü. Şüphelilerin, alternatif plan olarak da Karayolları işçilerinin kıyafetlerinden temin edip, yol yapım çalışması gerekçesiyle yolu keserek dağıtım aracını durdurmayı, sonra da sürücü ve özel güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirmeyi düşündükleri öne sürüldü. Şüphelilerin, araçta bulunan 5 milyon lira değerindeki altını yağmaladıktan sonra belirledikleri güzergahtan kaçmayı planladıkları öğrenildi.

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