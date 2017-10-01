T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Karayolları arazisi, yeşil alan olsun'

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY'da İskenderun Çevre Koruma Derneği, eski karayolları arazisi içerisinde bulunan ağaçların korunması ve bölgenin yeşil alan olarak değerlendirilmesini istedi

01 Ekim 2017 13:47

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY\'da İskenderun Çevre Koruma Derneği, eski karayolları arazisi içerisinde bulunan ağaçların korunması ve bölgenin yeşil alan olarak değerlendirilmesini istedi. İskenderun Çevre Koruma Derneği ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, Hürriyet Mahallesi\'ndeki eski karayolları arazisinde bir araya geldi. Çevre Koruma Dernek Başkanı Nermin Yıldırım Kara, alandaki ağaçların kamu yararı kapsamında korunması gerektiğini belirtti. Kara, \"Söz konusu arazinin bugüne kadar yapılaşmamış olması, adeta beton yığınına dönüşmüş olan kentimiz için bir şans olarak değerlendirilmeli ve yeşil alan statüsü korunarak ve bu amaca uygun olarak; deprem sonrası toplanma alanı, botanik park, sosyal ve kültürel aktivite alanları olarak acilen planlanarak sahipsiz alan görünümünden kurtarılmalıdır. Bu arazide yapılabilecek en iyi proje; şuan ki haline hiçbir ağacına ve hiçbir bitkisine dokunmadan gezinti yolları, bisiklet, gezi yolu olarak belirlenmelidir\" dedi. Kara, bölgenin yeşil alan olarak kalması için en kısa sürede girişimde bulunacaklarını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞİSKENDERUNHatayDHA HATAYKoruma DerneğiHürriyet MahallesiKoruma Dernek Başkanı Nermin Yıldırım KaraKaraBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24