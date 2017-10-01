(Görüntülü Haber) 'Karayolları arazisi, yeşil alan olsun'

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY\'da İskenderun Çevre Koruma Derneği, eski karayolları arazisi içerisinde bulunan ağaçların korunması ve bölgenin yeşil alan olarak değerlendirilmesini istedi. İskenderun Çevre Koruma Derneği ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, Hürriyet Mahallesi\'ndeki eski karayolları arazisinde bir araya geldi. Çevre Koruma Dernek Başkanı Nermin Yıldırım Kara, alandaki ağaçların kamu yararı kapsamında korunması gerektiğini belirtti. Kara, \"Söz konusu arazinin bugüne kadar yapılaşmamış olması, adeta beton yığınına dönüşmüş olan kentimiz için bir şans olarak değerlendirilmeli ve yeşil alan statüsü korunarak ve bu amaca uygun olarak; deprem sonrası toplanma alanı, botanik park, sosyal ve kültürel aktivite alanları olarak acilen planlanarak sahipsiz alan görünümünden kurtarılmalıdır. Bu arazide yapılabilecek en iyi proje; şuan ki haline hiçbir ağacına ve hiçbir bitkisine dokunmadan gezinti yolları, bisiklet, gezi yolu olarak belirlenmelidir\" dedi. Kara, bölgenin yeşil alan olarak kalması için en kısa sürede girişimde bulunacaklarını söyledi.