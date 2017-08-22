(Görüntülü Haber) Karapınar'da tehlikeli gerginlik

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde dün taciz iddiasıyla Suriye uyruklu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavganın ardından bugün de gerginlik yaşandı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzlerce kişi, önce yürüyüş yaptı, ardından da Suriyelilerin kaldığı ev ve işyerine saldırıp, ateşe vermeye çalıştı. Polisin, olaylar başladıktan hemen sonra Suriyelileri evlerinden tahliye etmesi, olası bir faciayı önledi. Dün saat 00.30 sıralarında Fatih Mahallesi Seçilmiş Sokak\'ta oturan Mehmet Ertunç (20), arkadaşlarıyla birlikte gezerken, daha önce kız kardeşini rahatsız edip, tacizde bulunduğunu iddia ettiği aynı sokakta oturan Suriyeli 8 çocuk babası Mustafa El Muhammed (35) ve 5 çocuk babası Hüseyin El Muhammed ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eve gidip av tüfeğini alan Mehmet Ertunç, Suriyeli iki kişinin üzerine ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa El Muhammed ile Hüseyin El Muhammed, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mustafa El Muhammed doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hüseyin El Muhammed ise ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Gözaltına alınan Mehmet Ertunç ile olaya karıştığı öne sürülen Hasan Özenli (24) ve Davut Güner, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Mustafa Güdal (34) ise serbest bırakıldı. TEHLİKELİ GERGİNLİK İlçede bugün saat 21.00 sıralarında taciz olayı iddiasıyla sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzlerce kişi, Anıt Meydanı\'nda toplanıp, Suriyelileri istemedekilerini dile getirdi. Ardından ilçede yürüyüş yapan kalabalık, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından polisin uyarısı üzerine dağıldı. Ancak dağılan kalabalığın büyük bir bölümü Çetni Mahallesi\'nde hasarlı ve yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan Suriyelilerin kaldığı sağlık ocağı binasına gitti. Polis, binanın çevresinden önlem alırken, Konya ve Ereğli\'den de takviye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Öfkeli kalabalığın dağılmaması üzerine TOMA\'dan sıkılan tazyikli su ile müdahale edildi. Bunun üzerine öfkeli kalabalık bu kez polise tepki gösterdi. TOMA\'nın önüne geçen Ak Parti İlçe Başkanı Naci Tartan da tazyikli sudan nasibini aldı. Daha sonra olay yerine gelen Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, kalabalığı dağılmaları konusunda ikna etmek için yoğun çaba harcadı. Kaymakam Karaca\'nın Suriyelilerin ilçe dışına çıkartılacağı sözünü vermesi üzerine kalabalık grubun bir kısmı ikna olup dağıldı. Bu sırada eski sağlık ocağı binasındaki Suriyeli sığınmacılar da tahliye edildi. Bölgeden öfkeli kalabalıktan bazıları ise bu kez, ilçe merkezinin farklı noktalarında Suriyelilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla saldırdı. Evlerin camlarını kırdı, bazı binaları da ateşe vermeye çalıştı. Polisin, daha önce Suriyeli sığınmacıları bulundukları yerden tahliye etmesi, olası bir faciayı önledi. Kentte gerginlik sürerken, polis güvenlik tedbirlerini artırdı.