(Görüntülü Haber) Karamollaoğlu: Bulunduğumuz bölge, siyonizm tarafından yeniden şekillendiriliyor

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \'\'Bizim bulunduğumuz bölge, siyonizm tarafından yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Bu görevi de maalesef Amerika Birleşik Devletleri ve beraber çalıştıkları İsrail ve diğer Avrupa ülkeleri yapıyor\'\' dedi. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Aksaray İl Başkanlığı Kongresi\'ne katıldı. Kültür merkezinde düzenlenen kongrede konuşan Karamollaoğlu, Türkiye\'nin badireli süreçten geçtiğini ve etrafının kan gölüne döndüğünü söyledi. Bir ülkenin sınırları tehdit altındaysa o ülkenin gerekli tedbirleri alabileceğini kaydeden Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın bu açıdan önemli olduğunu vurguladı. SP Lideri Karamollaoğlu, şunları söyledi: \'\'Her taraf çevremizde, kan gölüne döndü. Dikkat edilirse sanki gizli bir el İslam alemini özellikle kan gölüne çevirebilmek için büyük bir çaba gösteriyor, projeler hazırlamış ve gerçekleştiriyor. Adeta Müslümanlar birbirlerini katlediyor. Bu gelişmeler, acaba hakikaten tesadüfen mi meydana geldi, yoksa birileri bu gelişmeleri planlıyor mu? Tabi onun arkasından da biz ne yapıyoruz? Biz bu gelişmelere karşı direnecek güce sahip miyiz? Barışı tesis edebilmek için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirebiliyor muyuz? Birtakım yardımlar elbette gereklidir. Bir ülkenin sınırlarında kendisini tehdit eden gelişmeler olursa, o ülke elbette gerekli tedbirleri alır. Afrin’de yürütülen harekat Türkiye için gerekli bir adımdır. Bizim bulunduğumuz bölge, siyonizm tarafından yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Bu görevi de maalesef Amerika Birleşik Devletleri ve beraber çalıştıkları İsrail ve diğer Avrupa ülkeleri yapıyor.\'\'