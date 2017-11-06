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(Görüntülü Haber) Karaman'daki yurtta, kız öğrencileri korkutan iddia (3)

'ÖĞRENCİLERİN MAKSADINI AŞAN GİRİŞİMİ OLDU' Karaman Valiliği, resmi internet sitesinden Nefise Sultan Kız Yurdu'nda yaşanan olayla ilgili Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını yayınladı

06 Kasım 2017 12:43

\'ÖĞRENCİLERİN MAKSADINI AŞAN GİRİŞİMİ OLDU\' Karaman Valiliği, resmi internet sitesinden Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda yaşanan olayla ilgili Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü\'nün açıklamasını yayınladı. Açıklamada, söz konusu olayda yurda dışarıdan yabancı bir kişinin girmediği belirtilerek, \'\'İddialara konu eylemin, yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tepsit edilmiştir\'\' denildi. Ayrıca konunun incelenmesi içinde müfettiş görevlendirildiği bildirildi. BAZI ÖĞRENCİLER YURDU TERK ETTİ Yaşanan olayın ardından bugün akşam saatlerinde çok sayıda öğrencinin valizleriyle birlikte yurdu terk ettiği görüldü. Paniğe neden olan olayla ilgili 200\' e yakın öğrencinin ifadesine başvurulduğu kaydedildi. Vali Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve Ak Parti İl Başkanı Mehmet Er, akşam yurda gelip 1 saati aşkın incelemede bulundu.

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