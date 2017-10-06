(Görüntülü Haber) Karacabey'de çıkan yangında 50 güvercin telef oldu

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Karacabey İlçesi’nde dört katlı binanın çatı katındaki kümeste çıkan yangında 50 güvercin telef oldu. Karacabey İlçesi Drama Mahallesi\'ndeki dört katlı binada, Hulusi Güden’e ait dubleks dairenin çatı katındaki güvercin kümesini aydınlatmak için çekilen elektrik kablosu yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın kümesten eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında, 50 güvercin telef olurken, kümes ve evin bir kısmı da kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Güden Ailesi\'nin fertleri gözyaşlarına hâkim olamadı.