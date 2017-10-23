(Görüntülü Haber) Karacabey Belediyesi'ni yasa boğan ölüm

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Karacabey İlçesi\'nde bedensel engelli 28 yaşındaki Emre Özsu, sözleşmeli olarak çalıştığı belediyenin tuvaletinde ölü bulundu. Karacabey Belediyesi\'nde sözleşmeli olarak çalışan engelli Emre Özsu, ihtiyacını gidermek çin girdiği tuvaletten 20 dakika çıkmayınca çalışma arkadaşları kendisini merak etti. Tuvaletin kapısından seslenilmesine rağmen yanıt alınamayınca kilitli olan kapı çilingir aracılığıyla açıldı. Kapının açılmasıyla Emre Özsu\'nun hareketsiz olduğunu gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emre Özsu\'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alarak belediye binasına koşan annesi Filiz Özsu sinir krizi geçirirken, mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Emre Özsu\'nun cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Öte yandan, Emre Özsu\'nun kalp hastası olduğu ve sabah mesaiye geldiğinde babası tarafından yapılan ebru sanatından oluşan tabloları çalışma arkadaşlarına hediye ettiği öğrenildi.