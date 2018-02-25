(Görüntülü Haber) Karabük'te kanyonda HES inşaatına tepki

Bülent DİKTEPE/YENİCE (Karabük), (DHA) - KARABÜK\'ün Yenice ilçesinde Şeker Kanyonu\'nda akan Şimşir Deresi\'ne yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatına karşı çıkan Çevre Platformu üyesi yaklaşık 200 kişi, kanyonun çevresinde insan zinciri oluşturdu. Dünyadaki tür çeşitliliğinin en fazla olduğu 100 ormandan biri olan Yenice Ormanları\'ndaki doğa ve macera tutkunlarının uğrak yeri Şeker Kanyonu\'ndaki Şimşir Deresi\'ne yapılması planlanan HES inşaatına karşı çıkan Çevre Platformu üyesi 200 kişi, kanyon girişindeki mesire alanında toplandı. Karabük ile birlikte Zonguldak ve Bartın\'dan gelen platform üyeleri, \'Dereler özgürdür, özgür kalacak\' sloganı atıp, ellerinde \'Şeker Kanyonu\'na dokunma\', \'Dereler özgür aksın\' yazılı dövizlerle yağmur altında kanyonda yürüdü. Kanyon çevresinde yan yana durarak, insan zinciri oluşturan grup, daha sonra kanyondan ayrıldı. Yenice Platformu Başkanı Mustafa Akay, 7 kilometre uzunluğundaki Şeker Kanyonu\'nun dünyada bulunan ender yerlerden olduğunu belirterek, şöyle konuştu: \"İlçemiz dünyada acilen korunması gereken 100 sıcak bölgeden birisi. Burada çok çeşitli ağaç ve ağaççık türleri bulunuyor. Buraya dünyanın her yerinden insan geliyor ve burayı gördükten sonra da mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Bizler, elektrik enerjisi üretimi konusunda büyük akarsularda HES kurulmasına taraftarız, güneş ve rüzgar enerjisine taraftarız. Ama bu küçücük derede HES yapımına karşıyız. Burası ilçemizin ilk ayağı. Turizm harekatını buradan başlattık. Eski başbakanlarımızdan Sayın Davutoğlu buraya geldi; bayıldı, gitti. Sayın Mehmet Şimşek, yanına korumasını dahi almadan ailesiyle buraya kendi aracıyla geliyor, Ankara\'nın bütün stresini atıyor. Dinlenmiş, enerji toplamış bir şekilde Ankara\'ya dönüyor. Yenice Irmağı\'na istedikleri kadar HES yapsınlar zaten 3 tane yaptılar. Buraya HES yapımına müsaade etmeyeceğiz. İnsanlar doğaya, toprağa ve suya hasret. Burada suyun hapsedilmesine, börtü böceğin öldürülmesine, iklimin değiştirilmesine izin vermeyeceğiz. Buradaki şimşir ağaçlarının yaşaması için, suların özgürce akması için, doğamızın korunması için, turizmimizin gelişmesi için \'HES\'e hayır\' diyoruz. Bu HES\'i buraya yaptırmayacağız. Her türlü yolu deneyeceğiz. Bu HES olayını 10 gün oldu kucağımızda bulalı. Bütün siyasi partiler herkes, bizimle beraber. Şimdilik hukuki süreci işletme çabasındayız. Hukuki süreçten sonuç alamazsak bugün gördüğünüz etkinliklerden daha fazlasını yapmaya hazırız.\"