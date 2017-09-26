T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Karabük Valisi'nden 'göbeksiz müdür' kampanyası

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK Valisi Kemal Çeber, mesai bitiminde tüm daire müdürleriyle birlikte spor yapmaya başladı

26 Eylül 2017 14:19

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK Valisi Kemal Çeber, mesai bitiminde tüm daire müdürleriyle birlikte spor yapmaya başladı. İlk gün orman içinde 5.5 kilometre yürüyen Vali Çeber, \"Göbeksiz müdür kampanyası başlattık. Birçok daire amirimiz birbirleriyle ikili olarak yapması gereken görüşmesini de yaptı. Bir taşla birkaç kuş vurmuş olduk\" dedi. Vali Çeber, dün akşam mesaiden sonra daire müdürleriyle birlikte eşofmanlarını ve spor ayakkabılarını giyerek Yenişehir Mahallesi\'ndeki Çamlık Tabiat Orman Parkı\'nda 5.5 kilometre yürüdü. Vali Çeber, parkur sonunda gazetecileri karşısında görünce, \"Göbeksiz müdür kampanyası başlattık\" diyerek espiri yaptı. \'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur\' sözünden yola çıktıklarını belirten Çeber, sporu çok önemsediklerini, herkesin de önemsemesi gerektiğini belirtti. Haftanın belli günlerinden spor yapmaya devam edeceklerini belirten Vali Çeber, şöyle konuştu: \"Ne kadar sağlıklı olursak, günün yorgunluğunu, stresini böyle sporla ne kadar çok atabilirsek işimizde o kadar verimli olacağımızı düşünüyorum. Bütün arkadaşlar öyle düşünüyor. Şimdi arkadaşlarımızın her biri gülücükler saçıyor. Bu olaydan pişman değil. Hatta yol boyunca \'Hemen yarın tekrarlayalım mı?\' diye söylediler. Espri bir tarafa yürümek isteyen, spor yapmak isteyen herkesi bekliyoruz. İnşallah böyle devam edecek. Evimize 2 dakikalık mesafede müthiş bir ormanın içerisinde günün tüm yorgunluğunu atabileceğimiz, mesaiden sonra hava da tam kararmadan çok güzel bir faaliyet yaptık. Öbür türlü herkes evine gitmiş, yağlı yağlı yemekleri yemiş, televizyonun karşısında çayını kahvesine başlamıştı. Ya da kahvede okey oynuyor olacaktı. Biz çok sağlıklı, keyifli, güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Arzu eden tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu böyle devam edecek. Zaman zaman spor salonlarında, zaman zaman ise açık alanda devam edecek. Herkesi de bu anlamda teşvik ediyoruz.\" Vali Çeber, 1 saat süren yürüyüşte sadece daire müdürleriyle iş de görüştüklerini söyleyerek, \"Sadece yürüyüş ve spor olarak bakmamak gerekiypor. Birçok daire amirimiz birbirleriyle ikili olarak yapması gereken görüşmesini de yaptı. Ben bazı arkadaşlarla birçok konuyu paylaştım. Bir taşla birkaç kuş vurmuş olduk\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜKDHAKARABÜK Valisi KemalValiBirçokBirYenişehir MahallesiTabiat Orman ParkıHaftanınBütünBuHattaEspriEvimizeYaBizArzuZamanHerkesiBen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24