T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kar, Ardahan'ı beyaza bürüdü

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü

16 Ekim 2017 18:41

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kentte bir haftadır etkili olan yağmurlu hava, yerini bugün kar yağışına bıraktı. Kentte öğle saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, şiddetini artırarak devam etti. Kar yağışı ile birlikte kaldırımlar, ağaçlar ve otomobiller beyaza büründü, bazı kişiler şemsiyelerle gezdi. Kar kalınlığı şehir merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi buldu. Bazı kişiler kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını, bu yağışın özellikle besicileri zora sokacağını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKTEMURARDAHAN DHA ARDAHANKentteKarBazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24