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(Görüntülü Haber) Kaputtaki ot parçalarından şüphelenen polis, bonzai ele geçirdi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, bir otomobilin kaput kısmındaki ot parçalarından şüphelenen polisin yaptığı aramada, 12 kilo 420 gram bonzai ele geçirildi

23 Ekim 2017 20:10

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, bir otomobilin kaput kısmındaki ot parçalarından şüphelenen polisin yaptığı aramada, 12 kilo 420 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmada, Bornova\'da oluşturulan uygulama noktasında, İstanbul plakalı bir otomobili durdurdu. Aracın kaput kısmında ot parçaları bulunması ve otomobildekilerin davranışları polisi şüphelendirdi. Bunun üzerine narkotik köpekleriyle otomobilde yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 12 kilo 420 gram bonzai ele geçirildi. Otomobildeki 27 yaşındaki G.K.Ç. ve 30 yaşındaki T.Y. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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