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(Görüntülü Haber) Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

ADANA ,(DHA) - ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

10 Mayıs 2018 16:44

ADANA ,(DHA) - ADANA\'nın İmamoğlu ilçesinde sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur nedeniyle çatısı akan Fatih Mahallesi\'ndeki kapalı semt pazarının esnafından biri iç çamaşırı kalana kadar soyunup,  tepki gösterdi.

İlçede öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağmurdan sonra çatısı akan kapalı pazarda esnaftan bazılarının sattığı ürünler zarar gördü. Bunun üzerine tezgahının üzerine yağmur suyu akan Adnan Kılıç, soyunarak çatıdan akan suyun altına girip tepki gösterdi. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde esnaf, belediyenin çatıyı yaptırmasını istedi

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