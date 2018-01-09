(Görüntülü Haber) Kantinden yiyecek hırsızlığı kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisenin bahçesindeki kantinden yiyecek çalan 2 kişi, güvenlik kamerası ile görüntülendi. Kantini işleten Nazmi Başyılmaz, işyerine dadanan hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.



Turgutlu ilçesi Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki kantininden 1 yıl içinde 5 kez hırsızlık yapıldı, 1 kez de girişimde bulunuldu. Güvenlik kamerası ile görüntülenen hırsızlıklardan 2\'si geçen hafta oldu. Geçen hafta salı günü kapüşonlu 2 kişi, saat 21.20\'de, kantinin camını kırıp, pencereden uzandıkları bisküvi ve çikolataları alıp kaçtı. Son olarak geçen cumartesi günü kantine gelen kapüşonlu 2 kişi, yine kapısıyı açamayınca pencereye yöneldi. Pencere camını kırmaya çalışan, sonuç alamayan ve güvenlik kamerasını fark edince paniğe kapılan hırsızlar kaçtı. Hırsızlıların yakalanması için şikayet üzerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürülüyor. Kantin işletmecisi Nazmi Başyılmaz, şöyle dedi:



\"2 Ocak 2018 tarihinde evimde tesadüfen güvenlik kamerasını izlerken, işyerimde 2 hırsız olduğunu gördüm. Polise haber verdim. Allah razı olsun 5 dakika içinde gelerek okulun çevresini kuşattılar. Ancak öğrendiğime göre, 1 dakika arayla zanlılar izlerini kaybetmişler. En son da cumartesi günü işyerime gelen zanlılar amaçlarına ulaşamadan ayrıldı.\"

