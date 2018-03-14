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Spor

(Görüntülü Haber) Kansere yenik düşen amatör futbolcu, son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de 3 yıldan beri tedavi gördüğü ilik kanserine yenik düşen amatör futbolcu Hakan Güngör (20), toprağa verildi

14 Mart 2018 18:41

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de 3 yıldan beri tedavi gördüğü ilik kanserine yenik düşen amatör futbolcu Hakan Güngör (20), toprağa verildi. Kayseri\'de 3 yıldan beri ilik kanseriyle mücadele eden amatör futbolcu Hakan Güngör, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hakan Güngör için Hunat Camisi’nde tören düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Kayseri eski Şube Başkanı Fahri Aksoy, takım arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Genç yaşta hayata veda eden Güngör’ün tabutunun üstünde yer alan Galatasaray kapşonu ve Hacılar Erciyesspor’da giydiği 10 numaralı forma da dikkat çekti. Kılınan namazın ardından genç futbolcu Güngör, Gesi-İldem Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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