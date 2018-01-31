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(Görüntülü Haber) Kanser tedavisi gören çiftin zorlu yaşamı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da kirada oturan Abdulkadir Zeren (53) ve eşi Bedriye Zeren (59), 2 yıldır kanserle mücadele ediyor

31 Ocak 2018 20:20

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da kirada oturan Abdulkadir Zeren (53) ve eşi Bedriye Zeren (59), 2 yıldır kanserle mücadele ediyor. Eşi meme kanseri, kendisi de kolon kanseri olan Abdulkadir Zeren, maddi durumları iyi olmadığı için büyük zorluk yaşadıklarını söyledi. Merkez Yıldırım ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Bedriye Zeren\'e 2 yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Hastalığın 2\'nci evrede olduğu belirlendi. Bedriye Zeren\'in tedavisine başlandıktan 1 yıl sonra ise eşi Abdulkadir Zeren\'e kolon kanseri teşhisi konuldu. Büyük üzüntü yaşayan çift, Abdulkadir Zeren\'in gece bekçisi olarak çalıştığı inşaat firmasından çıkarılmasıyla bir şok daha yaşadı. Rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan Abdulkadir Zeren, eşi ile birlikte çıkarttıkları Yeşil Kart ile kanser tedavisi görürken, geliri olmadığı için de sıkıntı yaşamaya başladı. Oğlunun iş bulduğu zaman çalıştığını, 2 kızlarının ise başka kentte evli olduğunu belirten Abdulkadir Zeren, \"Oğlum iş bulursa çalışıyor. Aldığı maaş kendisine yetmiyor. Biz kaymakamlıktan iki ayda bir verilen 250 lira para alıyoruz. Yiyecek ihtiyacımızı ise bize acıyan komşularımız gidermeye çalışıyor ama sürekli olmuyor\" dedi. Abdulkadir Zeren, evlerine ayda 350 lira kira ödemek zorunda olduklarını, ev sahibinin durumlarını bildiği için birçok kez kendilerinden para istemediğini belirtti. Geçirdiği ilk ameliyatında göğsündeki tümörün ikinci ameliyatta ise göğsünün tamamının alındığını belirten Bedriye Zeren ise kendilerine sahip çıkılmasını istedi.

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