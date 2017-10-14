(Görüntülü Haber) Kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçi yaralandı

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'daki 16\'ncı Cadde üzerinde sürdürülen kanalizasyon kazısı sırasında çöken toprak altında kalarak yaralanan işçi, 31 yaşındaki Musa Yalçın, 15 dakika süren çalışma ile çıkarıldı.



Olay, Merkez 16\'ncı Cadde\'de öğle saatlerinde meydana geldi. Özel bir bir firmanın kanalizasyon şebekesi çalışmalarını 2 metre derinde sürdüren Musa Yalçın bir anda toprak yığınının altında kaldı. Toprak altında kalan Yalçın\'ı kurtarmak için iş arkadaşları, ardından da çevredeki esnaf seferber aldo. Gelen Belediye kazıcı ekiplerinin yardımı ile Yalçın 15 dakika sonra toprak altından çıkartıldı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği Musa Yalçın, Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yalçın\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.