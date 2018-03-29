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(Görüntülü Haber) Kanalda susuz kalan balıklara TOMA'lı müdahale

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR merkez Yaycı köyündeki su kanalının yanındaki tahliye kanalında suyun çekilmesi nedeniyle mahsur kalan binlerce balık, ölmek üzereyken, polislerin TOMA ile su takviyesinde bulunması ile hayat buldu

29 Mart 2018 14:57

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR merkez Yaycı köyündeki su kanalının yanındaki tahliye kanalında suyun çekilmesi nedeniyle mahsur kalan binlerce balık, ölmek üzereyken, polislerin TOMA ile su takviyesinde bulunması ile hayat buldu. Geçen yıl Eylül ayında suyu kesilen kanalın içinde kalan balıklar, 6 ay boyunca gölet haline gelen ve oksijensiz kalan suda yaşam mücadelesi verdi. Havaların ısınıp suların iyice çekilmesi ile karaya vuran binlerce balık ölmek üzereyken itfaiye ve polisten yardım istendi. Yapılan ihbar sonucu olay yerine giden doğa koruma ekipleri, balıkları önce damacanaların içine koymayı düşündü ancak binlerce balığı bu şekilde kurtaramayacakları için Iğdır Belediyesi\'nin itfaiye aracı ve emniyetin toplumsal olaylarda kullandığı TOMA ile kanala su bırakma kararı aldılar. İtfaiye araçları yaklaşık 30 ton suyu su kanalına bıraktı. Daha sonra TOMA ile kanalın içindeki göllete tazyikli su boşaltıldı. Suyla oksijenin artması ile balıklarda canlanma gözlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polisin TOMA ile kanala su basararak balıkları ölümden kurtardığını söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, \"Bu balıklar 5-6 aydır burada mahsur kalmışlar, üremişler çoğalmışlar. Bize yapılan ihbar sonucu olay yerine geldik. Kanalda caner, sazan ve kara balık türü var. Su ortamı oluşturarak kurtardık sayılır. Balıkları toplayıp Aras Nehri\'nin kenarına bırakacağız. Belediye ve emniyet müdürlüğüne teşekkür ederiz\" dedi.

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