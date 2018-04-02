T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kanalda susuz kalan balıklar taşındı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR merkez Yaycı köyündeki su kanalının yanındaki tahliye kanalında mahsur kalan ve polisin TOMA ile su takviyesiyle hayat bulan balıklar, başka alanlara taşındı

02 Nisan 2018 18:50

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR merkez Yaycı köyündeki su kanalının yanındaki tahliye kanalında mahsur kalan ve polisin TOMA ile su takviyesiyle hayat bulan balıklar, başka alanlara taşındı. Geçen yıl Eylül ayında suyu kesilen kanalın içinde kalan balıklar, 6 ay boyunca gölet haline gelen ve oksijensiz kalan suda yaşam mücadelesi verdi. Havaların ısınıp suların iyice çekilmesi ile karaya vuran binlerce balık ölmek üzereyken itfaiye ve polisten yardım istendi. Yapılan ihbar sonucu olay yerine giden doğa koruma ekipleri, balıkları önce damacanaların içine koymayı düşündü ancak binlerce balığı bu şekilde kurtaramayacakları için Iğdır Belediyesi\'nin itfaiye aracı ve emniyetin toplumsal olaylarda kullandığı TOMA ile kanala su bırakma kararı aldılar. İtfaiye araçları yaklaşık 30 ton suyu kanala bıraktı. Daha sonra TOMA ile kanalın içindeki gölete tazyikli su boşaltıldı. Suyla birlikte balıklarda canlanma gözlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün bölgeye giderek yaşayan balıkları torlarla çıkardı. Ekipler daha sonra Şube Müdürlüğüne ait kamyonet kasasına doldurulan su içerisine balıkları bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, \"İlk önce ölü balıkları tahliye ettik. Bu balıkları leyleklere ve turnalara verdik. Daha sonra canlı balıkları kamyonet kasasında oluşturduğumuz suni havuza yükledik. Bu balıkları da Ağrı Dağı eteklerindeki sulak bölgelere ve su kanalarına bırakacağız\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suat DENİZIĞDIR DHA IĞDIRYaycıTOMAGeçenEylülHavalarınYapılanIğdır BelediyesiDahaSuylaDoğa KorumaMilli Parklar IğdırMüdürlüğüEkiplerMüdürlüğüneMilli ParklarMüdürü Mete TürkoğluBuAğrı Dağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24