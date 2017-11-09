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(Görüntülü Haber) Kanada'ya yollanacak yastık kılıflarından afyon sakızı çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) KANADA'ya yollanacak yastık kılıflarına emdirilmiş 12 kilo afyon sakızı ele geçirildi

09 Kasım 2017 18:03

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) KANADA\'ya yollanacak yastık kılıflarına emdirilmiş 12 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy\'de bir kargo şirketinden uyuşturucu madde yollanacağı yönündeki ihbarı değerlendirdi. Geçtiğimiz pazartesi günü kargo firmasına düzenlenen operasyonda, Kanada\'ya gönderilmek istenen bir kutudaki yastık kılıflarının astarlarına emdirilmiş 12 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. 

Polis ekipleri uyuşturucu madde gönderen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kargodaki poşeti keserek masa örtülerinin içine emdirilmiş afyon sakızlarını bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.

 

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