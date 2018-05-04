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(Görüntülü Haber) Kamyonun stepnesinden 45 kilo esrar çıktı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, polisin takibe alarak durdurduğu kamyonda yapılan aramada, yedek lastiğin içerisine gizlenen 45 kilo esrar ele geçirildi

04 Mayıs 2018 20:17

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, polisin takibe alarak durdurduğu kamyonda yapılan aramada, yedek lastiğin içerisine gizlenen 45 kilo esrar ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a giden bir kamyonu takibe alarak durdurdu. Polis, narkotik köpeği \'Millow\' ile kamyonda arama yaptı. Narkotik köpeğin yedek lastiğin yanında tepki vermesi üzerine aracın yedek lastiği söküldü. Lastiğin jantının sökülmesi ile paketler halinde 45 kilo esrar ele geçirildi. Kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı. M.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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