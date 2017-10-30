(Görüntülü Haber) Kamyonun çarptığı traktör, Yeşilırmak'a girdi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta, kamyon şoförünün arkadan çarpmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, Yeşilırmak\'a girdi. Kazada traktör sürücüsü, yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, TOKİ Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Niksar yönüne giden 45 yaşındaki Bekir Güleç\'in kullandığı 60 HG 148 plakalı traktörün römorkuna, 30 yaşındaki Adem Bulut\'un yönetimindeki 60 ES 416 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, karşı yöne geçerek, yol kenarında bulunan Yeşilırmak yatağına girdi. Kaza sırasında devrilmeyen traktör, ırmak yatağında düz durumda kaldı. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ırmaktaki araçtan çıkarılan sürücü Güleç, Tokat Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçan kamyon sürücüsü Bulut ise İl Jandarma Komutanlığı\'na giderek, teslim oldu.