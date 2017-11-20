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(Görüntülü Haber) Kamyonette banyo malzemelerinin arasında 90 kilo esrar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA polisi, şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, banyo malzemelerinin arasına gizlenmiş 90 kilo esrar ele geçirdi

20 Kasım 2017 17:08

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA polisi, şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, banyo malzemelerinin arasına gizlenmiş 90 kilo esrar ele geçirdi. Kamyonet sürücü gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim polisleri, D-400 yolunda denetim yaparken, durdurdukları kamyonet sürücüsü S.Ç.\'nin (36) davranışlarından şüphelendi. Narkotik köpeği \'Kanas\' da kullanılarak, kamyonette yapılan aramada, banyo malzemelerinin arasına gizlenmiş 90 kilo esrar bulundu. Diyarbakır\'dan geldiği tespit edilen S.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda S.Ç., \"İki kez evlendim, 9 çocuğum var. Sıkıntılarım var\" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç., adliyeye sevk edildi.

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